Barça vai chegar embalado e Santos privilegia recuperação

Santos e Barcelona vão chegar ao Mundial de Clubes em condições distintas. O time espanhol enfrenta o seu maior rival, o Real Madrid, sábado, pelo Campeonato Espanhol, e só depois viaja para o Japão. Tanto poderá sentir o cansaço como se beneficiar por estar em ritmo de competição. Já a programação santista privilegiou a recuperação física e, quando o time entrar em campo em Toyota, quarta-feira, virá de um período de 16 dias sem jogar.

A última partida foi diante do Bahia, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, dia 27 do mês passado, na Vila Belmiro.

"A gente não pode comparar nossa situação com a do Barcelona. Eles estão no começo da temporada e nós estamos no encerramento do ano. Disputamos 75 partidas", diz Muricy Ramalho, que descarta qualquer jogo-treino contra algum time japonês.