Barça vive dilema entre poupar para clássico ou ser líder

No entanto, é provável que o Barça vá com força máxima na tentativa de garantir a 1ª posição do Grupo D, que lidera com 8 pontos, um a mais que o Copenhague.

Quem também luta pela liderança da sua chave é a Internazionale (7 pontos no A), que recebe o Twente, em Milão. O Tottenham divide a 1ª colocação e recebe o Werder Bremen. Eto"o joga, mas, no Italiano, cumprirá três part9das de suspensão por dar cabeçada em Bostjan Cesar, do Chievo, além de multa de R$ 70 mil.