Barcelona amplia contrato de Messi até 2018

Lionel Messi será jogador do Barcelona pelo menos até 2018. O clube catalão anunciou ontem a ampliação do contrato do astro argentino, assim como dos experientes Carles Puyol e Xavi Hernández. Aos 25 anos, Messi, que tinha compromisso com o Barça até 2016, vai vestir a camisa azul/grená até os 31 anos de idade.

O veterano Puyol, de 34 anos, cujo contrato terminaria no fim do ano que vem, seguirá na equipe até o fim de 2016. Mesmo período que vai permanecer Xavi, de 32 anos, que prolongou o fim de seu contrato, que terminaria em 2014.

No comunicado oficial, a diretoria do Barcelona não divulgou se haverá aumento de salários para os atletas. Apenas se limitou a dizer que "foi feita a ampliação do vínculo dos jogadores de maior referência do elenco".

"Puyol, Messi e Xavi são os três pilares básicos", disse Toni Freixa, porta-voz da diretoria do Barcelona. "Era muito necessário continuar tendo as nossas principais peças ligadas ao clube."

Vencedor três vezes consecutivas da Bola de Ouro de melhor jogador da Fifa - pode ganhar a quarta dia 7 de janeiro -, Messi chegou às categorias de base do Barcelona em 2001. Aos 17 anos, estreou na equipe principal em outubro de 2004.

Desde de então, conquistou todos os títulos possíveis para o Barcelona e não para de acumular recordes. O craque argentino soma 194 gols pela Liga Espanhola e alcançou a incrível marca de 90 gols em 2012, tornando-se o maior artilheiro de uma temporada em todos os tempos, superando o alemão Gerd Müller, autor de 85 gols em 1972.

Messi, que sonha em ter o mesmo sucesso pela seleção argentina, sempre renova suas intenções de jamais deixar Barcelona.

Filhos da Catalunha. Puyol e Xavi são símbolos do barcelonismo. Nascidos na Catalunha, eles são produto da famosa La Masía, centro de treinamento que revelou Messi e onde o Barça investe cerca de R$ 60 milhões por ano na formação de atletas.

Xavi e Puyol também garantiram que só sairão da equipe catalã para a aposentaria.

Xavi, apontado como um dos meio-campistas mais técnicos da atualidade, estreou em 1998, enquanto Puyol, zagueiro de muita vitalidade, mas que tem sofrido com uma série de lesões, começou a carreira profissional em 1999. O objetivo dele é jogar até os 40 anos.

Além da destacada atuação pelo Barça, os dois jogadores também são líderes da seleção espanhola campeã mundial e bicampeã europeia.