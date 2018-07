Barcelona busca recuperação após derrota na Escócia

O Barcelona entra em campo hoje, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, para mostrar que o tropeço na Copa dos Campeões no meio de semana não abateu o time. A derrota para o Celtic, na Escócia, não foi muito bem digerida, mas a equipe catalã tem um confronto importante contra o Mallorca, fora de casa, e precisa da vitória para não permitir que Atlético de Madrid encoste na ponta da tabela.

A campanha do Barça no Espanhol é ótima, com nove vitórias e um empate. A invencibilidade e um aproveitamento de pontos acima de 93% deixam o time na liderança isolada da competição com 28 pontos, três a mais do que o Atlético, que também jogará hoje: recebe o Getafe no Vicente Calderón.

Já o rival Real Madrid vem um pouco atrás, com 20 pontos, por causa do início irregular no torneio. A equipe enfrenta fora de casa o Levante, surpresa do torneio até o momento com uma bela campanha. O time do técnico José Mourinho sabe que não pode mais errar para não permitir que o Barcelona dispare ainda mais na tabela de classificação.

O principal desfalque do Real é o volante alemão Khedira. Ele se machucou na partida contra o Borussia Dortmund e, apesar de já estar praticamente recuperado da lesão, não vai para o jogo, para não correr riscos. Outras duas baixas são os atacantes Karim Benzema e Gonzalo Higuaín. Com isso, Cristiano Ronaldo deve atuar na área e Callejón ganhará uma chance.

Alemanha. No complemento da 11ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen visita o desesperado Wolfsburg e busca a vitória para se manter na zona de classificação para a Copa dos Campeões. A equipe está com 18 pontos e numa situação mais confortável na tabela, ao contrário do Wolfsburg, que faz péssima campanha e está na zona de rebaixamento, com apenas oito pontos e seis derrotas no torneio.

Ainda hoje, o Stuttgart recebe o Hannover, no estádio Gottlieb-Daimler, em partida que vale se aproximar da zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada.