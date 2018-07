Barcelona chega ao Japão para o Mundial de Clubes da Fifa

YOKOHAMA - Os jogadores do Barcelona não tiveram tempo para comemorar a vitória por 3 a 1 sobre o Real Madrid, sábado, fora de casa, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Menos de 24 horas após o triunfo no Santiago Bernabéu, a equipe desembarcou em Yokohama, no Japão, para a disputa do Mundial de Clubes.

O time catalão tentará repetir a campanha de 2009, quando faturou o título ao derrotar o Estudiantes, da Argentina, na decisão. E o Barcelona conheceu neste domingo o seu primeiro adversário no torneio. A equipe vai enfrentar o Al-Sadd, do Catar, que se classificou para as semifinais da competição ao derrotar o Espérance, da Tunísia, neste domingo por 2 a 1.

Os jogadores do Barcelona enfrentaram 12 de horas de voo até o Japão e evitaram dormir, por recomendação da comissão técnica, para que se adaptem mais rapidamente ao fuso horário. A equipe vai realizar na segunda-feira o seu primeiro treinamento no país, no centro de treinamentos do Yokohama Marinos.