Barcelona dá aula de futebol

RIO - Mesma filosofia de jogo para todas as equipes, do profissional à categoria de base. Os conceitos do Barcelona, melhor time do mundo, estão sendo ensinados a treinadores brasileiros em curso que começou ontem e termina nesta sexta-feira, no Rio. Na semana que vem, crianças com idades entre 6 e 13 anos participarão do FCB (Futbol Club Barcelona) Camp, na Barra da Tijuca, o primeiro no Brasil. Ainda neste ano o acampamento deve chegar a São Paulo e Belo Horizonte.

Inscreveram-se para o curso, realizado na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, 20 treinadores. Cada um pagou R$ 1,2 mil, com direito a jogo de uniforme (não o de jogo, mas outro, específico para o curso). Com aulas em espanhol, ministradas pelo coordenador geral de Escolas do Barcelona, Isaac Guerrero, os treinadores tentam absorver o estilo Barça: "Futebol criativo, ofensivo e de posse de bola", descreveu Guerrero.

"Nosso sistema de jogo se tornou uma referência, mas é baseado em outros, como o do próprio Brasil e também da Holanda de 1974", afirmou, lembrando o que já havia dito o próprio técnico da equipe principal, Pep Guardiola, após a goleada sobre o Santos por 4 a 0, em dezembro, na final do Mundial. A Escola do Barça, na Espanha, conta com 350 garotos com idades entre 6 e 12 anos. Nesta faixa etária, eles só participam de competições internas. A partir dos 13, os atletas passam a integrar as categorias de base e o Barcelona B.

"Treinamos esses meninos com paciência, tranquilidade. Mais que resultados, queremos a formação dos jogadores", disse Guerrero. Dos 20 treinadores, oito serão escolhidos para ajudar a treinar as crianças no "camp". Os demais, segundo os organizadores, farão parte de um "banco de dados" do Barcelona e podem ser chamados para trabalhar em acampamentos futuros, no Brasil ou fora.

"A filosofia implantada desde o início da formação dos garotos, sem tirar a liberdade para que esses meninos possam se desenvolver, é impressionante", disse o empresário carioca Helvécio Ferreira, de 45 anos, que já havia feito cursos de treinador e, agora, espera seguir carreira.

A atividade reunirá 120 crianças - cada inscrição custou R$ 700. Além de São Paulo e BH, que devem receber o evento no segundo semestre, será realizado um "camp residencial" - atletas passam a noite no CT -, em julho, na Granja Comary, em Teresópolis.