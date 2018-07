Barcelona e Real jogam repletos de desfalques

O clima bélico entre Real Madrid e Barcelona ganhou novos contornos ontem. Em entrevista publicada pela revista France Football, o técnico do Real, José Mourinho, desdenhou os últimos resultados do arquirrival, apesar de o Barça liderar o Campeonato Espanhol com oito pontos de vantagem sobre a sua equipe (19 a 11).

"Acho que chegou o momento de as pessoas falarem menos do Barcelona, e que elas parem de fazer comparações. Por que falar do Barça? O Real é o atual campeão espanhol, o Chelsea é campeão o europeu, e o Barcelona não é campeão de nada neste momento", provocou Mourinho, que hoje recebe o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu.

Tito Vilanova, técnico do Barça, não deixou barato e devolveu: "Existem coisas inegáveis. O campeão da Europa é o Chelsea, e o da Espanha é o Real Madrid. Mas o Barcelona é campeão do mundo", afirmou. O time catalão defende a liderança contra o La Coruña, fora de casa.

Real Madrid e Barcelona têm importantes desfalques na defesa. O time da capital não terá Marcelo, Fábio Coentrão e Arbeloa, todos machucados. Já o time catalão está desfalcado de Piqué, Puyol e Dani Alves.

Pato volta. Depois de quase dois meses machucado, Alexandre Pato pode ser a novidade do Milan contra a Lazio, fora de casa. A tendência é que ele comece o jogo no banco, mas o técnico Massimiliano Allegri deixou no ar a possibilidade de o atacante ser titular. Machucado, Robinho desfalca a equipe.

A principal partida da rodada é o confronto dos líderes Juventus e Napoli. Ambos têm 19 pontos e se enfrentam em Turim.

Na Inglaterra, o líder do campeonato, Chelsea, abre a rodada de hoje com clássico londrino diante do Tottenham.

À espera de um tropeço do Chelsea, Manchester United e Manchester City, que dividem a segunda colocação, enfrentam Stoke City e West Brom, respectivamente.