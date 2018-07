Barcelona empata, leva tri e chega ao 21º título nacional

BARCELONA

O Barcelona conquistou ontem o tricampeonato espanhol, o 21.º da história, ao empatar por 1 a 1 com o Levante. Com 92 pontos, seis a mais que o vice-campeão Real Madrid, a equipe de Messi e companhia não pode mais ser alcançada, já que mesmo que o rival chegue aos 92 pontos e o Barça não some mais nenhum, o primeiro critério de desempate é o confronto direto (venceu um por 5 a 0 e empatou outro).

O gol da equipe catalã foi marcado por Keita, mas o equatoriano Caicedo empatou para o Levante e manteve o time da casa invicto após nove rodadas em seu estádio.

"Todas as conquistas custam muito. Agora, temos de desfrutar, porque esta nos custou muito também", disse o técnico Josep Guardiola. "Os jogadores estão de parabéns, pois seguem com a mesma vontade de conquistar títulos, mesmo depois de tantas vitórias", continuou o treinador. "Estes jogadores são especiais e somente com eles conseguiríamos este sucesso. O trabalho duro realizado todos os dias é o responsável pelas nossas constantes vitórias."

Este é o nono título do Barça nas mãos do treinador. Mas pode não ser a última na temporada. No dia 28 de maio, a equipe disputa a final da Copa dos Campeões contra o Manchester United. Foi também o quinto título da equipe nas últimas sete edições da liga espanhola, confirmando o grande momento que vive o clube. Sem contar os vários recordes, como as 16 vitórias seguidas em casa e a invencibilidade de 31 de partidas.

Messi é o artilheiro da equipe com 31 gols (6 atrás de Cristiano Ronaldo, do Real Madrid) e pode aumentar esse número nas duas rodadas finais. "Como sempre estou muito feliz. Foi um ano muito duro, em que trabalhamos demais", disse o argentino.

O ataque catalão, o melhor do campeonato, está a oito gols do milésimo na competição. A defesa do Barça só foi vazada em 20 oportunidades.