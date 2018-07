Barcelona exalta motivação após vitória sobre Real A competição é diferente, mas uma vitória no Campeonato Espanhol pode ter influência na campanha do Barcelona no Mundial de Clubes. Segundo os jogadores do clube, ter vencido o rival Real Madrid no clássico do último sábado deu motivação extra para encarar a disputa no Japão, na qual fará sua estreia na quinta-feira, contra o Al-Sadd, do Catar.