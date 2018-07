Barcelona faz a lição de casa

Sem o brilho costumeiro, o Barcelona fez o suficiente para ganhar de virada do Sevilla por 2 a 1 e chegar aos 68 pontos - 15 a mais do que o Atlético de Madrid (que hoje recebe o Espanyol) e 16 à frente do Real Madrid, que bateu o La Coruña por 2 a 1.

David Villa e Messi fizeram os gols do Barça. O argentino chegou a 38 na competição e à 15ª rodada seguida marcando.

Kaká teve participação importante na vitória do Real, que também foi de virada. Ele fez o gol de empate com um belo chute de fora da área e armou a jogada do segundo, marcado pelo argentino Higuaín.

França. Chegou o dia da estreia de Beckham no Paris Saint-Germain. E pelo que disse ontem o técnico Carlo Ancelotti, ele será titular diante do Olympique de Marselha no Parque dos Príncipes. O PSG lidera com 51 pontos, contra 48 do Lyon (que recebe o Lorient) e 45 do time de Marselha. Convidado pela diretoria do clube, Ronaldo Fenômeno dará o pontapé inicial.