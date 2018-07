Barcelona goleia Al-Sadd e decide Mundial de Clubes com o Santos

SÃO PAULO - O aguardado duelo entre Barcelona e Santos vai acontecer no próximo domingo, às 8h30 (de Brasília), para decidir o Mundial de Clubes, que está sendo realizado no Japão. Nesta quinta-feira, o time catalão confirmou o seu amplo favoritismo e derrotou com facilidade o Al-Sadd, do Catar, por 4 a 0, em Yokohama, em duelo válido pelas semifinais da competição.

Atual vencedor da Copa dos Campeões da Europa, o Barcelona tentará superar na decisão um retrospecto negativo contra clubes brasileiros no Mundial, já que foi derrotado em 1992 pelo São Paulo e em 2006 pelo Internacional. O time catalão tem um título mundial, conquistado em 2009, com vitória sobre o Estudiantes na decisão.

Para se garantir na final contra o Santos, que derrotou o Kashiwa Reysol na quarta-feira, o Barcelona nem precisou utilizar todos os seus titulares. Foram feitas seis mudanças em comparação com a equipe que iniciou o triunfo sobre o Real Madrid por 3 a 1 no último sábado: o lateral-direito Daniel Alves, o zagueiro Piqué, os meio-campistas Busquets, Xavi e Fabregas, além do atacante Alexis Sánchez não começaram o jogo.

Assim, sobrou espaço para jogadores coadjuvantes brilharem. O brasileiro Adriano, que ocupou a vaga de Daniel Alves, marcou dois gols na partida, ambos em lances que contaram com falhas da defesa do Al-Sadd. Já Messi, que teve atuação apagada no primeiro tempo, brilhou na etapa final. Tudo sob os olhares dos jogadores e da comissão técnica do Santos, que enfrentaram o frio e acompanharam o jogo no estádio em Yokohama.

JOGO

Como de costume, o Barcelona iniciou a partida com a marcação adiantada e trocou passes no campo de ataque em busca de espaços na defesa adversária. Já o Al-Sadd tentava se defender e nem ameaçava passar do meio-de-campo. Assim, o time catalão dominou completamente a partida e começou a criar chances de gol. Na primeira delas, aos 14 minutos, David Villa não conseguiu completar cruzamento de Pedro.

O primeiro gol do Barcelona saiu aos 25 minutos após falha grosseira do goleiro Mohamed. Pedro cruzou na área e o zagueiro Belhadj ajeitou para o goleiro, que hesitou e chutou em cima de Adriano que, assim, abriu o placar da partida.

Em ritmo de treino, o Barcelona quase ampliou aos 33 minutos. Abidal passou para Villa, que tocou para Iniesta finalizar. Mohamed espalmou a finalização e Villa completou para as redes, mas a arbitragem não validou o gol, já que o atacante estava impedido. Pouco depois, Villa precisou deixar a partida, contundido, e foi substituído por Sánchez. O atacante sofreu uma fratura na tíbia esquerda e deve ficar fora de boa parte do restante da temporada 2011/2012 do futebol europeu.

Apesar dos seus principais jogadores, como Messi, não terem atuação destacada, o Barcelona marcou o segundo gol ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, ao aproveitar nova falha do Al-Sadd. O time catariano saiu jogando errado e Thiago ficou com a posse de bola. Ele passou para Adriano, que bateu colocado, com a bola entrando no canto direito da meta.

O Al-Sadd ameaçou pela primeira vez aos 44 minutos, com Keita, que avançou em velocidade em contra-ataque e driblou Mascherano e Abidal. O atacante finalizou da entrada da grande área para fora, por cima do gol. Aos 17 minutos, Messi cobrou falta colocado, no canto direito, e Mohamed fez boa defesa.

No lance seguinte, novamente com participação do argentino, o Barcelona fez o seu terceiro gol. Messi carregou a bola e deu passe preciso para Keita, que finalizou rasteiro, no canto direito, aos 19 minutos. E o Barcelona ainda marcou o quarto gol. Aos 35 minutos, Maxwell cobrou falta rápido para Thiago, recebeu de volta e finalizou cruzado, no canto direito da meta do goleiro Mohamed, que voltou a falhar.

Mesmo sem forçar, o Barcelona continuou criando chances de gol. Em uma delas, Messi tentou completar um cruzamento de Pedro com um toque de letra, mas furou. Assim, o Barcelona se garantiu sem qualquer problema na decisão do Mundial com a vitória por 4 a 0.

AL-SADD 0 x 4 BARCELONA

Al-SADD - Mohamed; Nadir Belhadj, Lee Jung Soo, Wesan e Kasola; Khalfan, Ibrahim, Koni e Talal (Al Yazidi); Keita (Al Haydos) e Niang (Yusef). Técnico: Jorge Fossati.

BARCELONA - Valdés; Adriano, Mascherano, Puyol e Abidal (Maxwell); Keita, Iniesta e Thiago; Pedro, Messi e David Villa (Alexis Sánchez, depois Cuenca). Técnico: Pep Guardiola.

Gols - Adriano, aos 25 e aos 43 minutos do primeiro tempo; Keita, aos 19, e Maxwell, aos 35 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Ibrahim e Kasola

Árbitro - Joel Aguilar (El Salvador).

Público - 66.298 espectadores.

Local - Estádio Internacional, em Yokohama (Japão).