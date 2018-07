Barcelona joga fora com Atlético na cola

No Espanhol, o Barça tem nove vitórias e um empate. É líder isolado com 28 pontos, três a mais do que o Atlético, que também jogará hoje: recebe o Getafe no Vicente Calderón.

Já o rival Real Madrid vem um pouco atrás, com 20 pontos, por causa do início irregular no torneio. A equipe enfrenta fora de casa o Levante, surpresa do torneio até o momento com uma bela campanha.

O principal desfalque do Real é o volante alemão Khedira, que se machucou contra o Borussia Dortmund e, apesar de já estar praticamente recuperado, será poupado. Outras duas baixas são os atacantes Benzema e Higuaín. Com isso, Callejón ganhará uma nova chance.

Hernández brilha. Com três gols do mexicano "Chicarito" Hernández, que entrou no intervalo, o líder Manchester United conseguiu uma virada espetacular contra o Aston Villa, fora de casa, por 3 a 2. Com o placar, a equipe abre quatro pontos (27 a 23) sobre o vice-líder Chelsea, que recebe hoje o Liverpool.

Na Alemanha, o Bayern de Munique fez 2 a 0 no Eintracht Frankfurt e manteve os sete pontos de vantagem para o vice-líder Schalke 04, que derrotou o Werder Bremen por 2 a 1.