Barcelona lança cemitério para a sua torcida

A ideia de apoiar seu time ganha uma nova dimensão no Barcelona, que vem encantando o mundo com seu futebol e já colocado por muitos entre os melhores times da história do futebol internacional. O clube vai agora lançar um espaço dentro de seu próprio estádio para permitir que pessoas sejam enterradas e que continuem, de alguma forma, ligada ao time espanhol eternamente.

A direção do Barça vinha recebendo cada vez mais pedidos de ex-funcionários, familiares de jogadores, sócios e meros torcedores que questionavam sobre a possibilidade de criar uma espécie de cemitério nas dependências do Camp Nou.

Diante do interesse cada vez maior, a direção do clube optou por reservar um espaço para isso nas obras que estão já sendo lançadas. O Barça evita dar detalhes, justamente para frear uma corrida por espaços nesse cemitério. Mas sua assessoria de imprensa prefere falar em "espaço memorial".

Toni Freixas, porta-voz do clube catalão, explicou que o cemitério será construído em um muro, como é tradição em alguns cemitérios espanhóis.

"O espaço estará na zona lateral, na parte baixa da arquibancada e dentro do estádio", explicou. "A comercialização (dos locais) começará ao final das obras e estará a disposição dos sócios e de qualquer um que queira descansar aqui e manter uma vinculação eterna", disse.

O Barcelona já prevê lucrar com esse novo espaço. A venda de locais deve permitir que o clube obtenha cerca de 6 milhões (R$ 13,7 milhões) dos eventuais usuários do cemitério.

Se o lema do Barça é ser "mais que um clube", o fanatismo mundial que vem despertando por conta de seus títulos fez o time repensar sua relação com os torcedores. O clube decidiu nos últimos anos ampliar seu próprio canal de tevê, abriu sites em chinês e ainda transformou seu estádio em um dos locais mais visitados por turistas estrangeiros que passam pela cidade catalã, repleta de monumentos históricos. No campo, exporta clínicas de futebol com a patente do seu estilo de jogar. Não há limites para o Barça.