Barcelona manda Mourinho ao paredão

SÃO PAULO - O Real Madrid terminou no último domingo o primeiro turno do Campeonato Espanhol com o melhor desempenho da sua história. A equipe somou 49 pontos em 19 rodadas, com 16 vitórias, um empate e duas derrotas. Para o torcedor merengue, no entanto, isso pouco importa. O que ele quer ver mesmo é o seu time bater o arquirrival Barcelona, algo cada vez mais raro.

Nesta quarta-feira, o Real terá mais uma oportunidade de tentar satisfazer sua torcida. A tarefa, porém, promete não ser das mais fáceis. Muito pelo contrário. No Camp Nou (local do jogo de hoje), o Barça não é derrotado pelo time da capital desde 23 de dezembro de 2007, quando Julio Baptista fez o gol da vitória por 1 a 0. Para complicar ainda mais o desafio do Real, a equipe precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais da Copa do Rei depois de ter perdido em casa por 2 a 1 na semana passada. O time só avança com vitória por um gol de diferença se vencer por 3 a 2 ou mais.

Imprensa e torcida já escolheram o responsável pela discrepância entre os dois arquirrivais nos últimos anos: o técnico do Real Madrid, José Mourinho. Com um elenco milionário e recheado de jogadores acima da média, ele insiste em escalar o seu time excessivamente recuado toda vez que joga contra o Barça, como se sempre estivesse com medo de ser goleado. Não à toa, Mourinho foi vaiado no último domingo, mesmo com a sua equipe goleando (4 a 1) o Athletic Bilbao, e tem um péssimo retrospecto no Superclássico.

Desde a sua chegada a Madri, em maio de 2010, ele já enfrentou os catalães nove vezes, perdeu cinco, empatou três e ganhou apenas uma, na prorrogação. Foram 19 gols sofridos e nove marcados. Os números explicam o porquê nesse período o Barcelona foi campeão cinco vezes e o Real somente uma.

Mourinho não é criticado apenas pela falta de ousadia e por mudar radicalmente a formação da sua equipe quando enfrenta o Barcelona, colocando praticamente todos os seus homens atrás da linha da bola. Seu temperamento explosivo acaba afetando o rendimento do time e os jogadores parecem sentir demais o peso da obrigação de derrotar um adversário reconhecido como o melhor time do mundo.

O brasileiro naturalizado português Pepe ilustra bem esse caso. No primeiro jogo da semifinal da última Copa dos Campeões, ele deu um pontapé em Daniel Alves e levou cartão vermelho direto. O lance acabou sendo decisivo para a vitória do Barça por 2 a 0. Na última quarta-feira, na derrota (2 a 1) no jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei, deu um pisão na mão de Messi, que estava no chão após sofrer falta dura de Callejón.

TENSÃO

Ciente da pressão por uma vitória hoje, Mourinho concedeu uma tensa entrevista coletiva ontem em Madri. Na defensiva, ele deu respostas curtas e evasivas e evitou assuntos polêmicos. Também não deu nenhuma pista sobre o time que levará a campo. "Tenho muitas dúvidas com os jogadores. Tenho três atletas (Pepe, Granero e Diarra) que não estão100%. Terei de esperar até o final", justificou.

Do lado do Barça, Guardiola também adotou um discurso enigmático. "Tenho a intuição de que o Real vai fazer um gol, por isso, teremos de marcar também. O Real é muito perigoso. Se não fizemos uma boa partida, não vamos nos classificar. Se ficarmos especulando com o resultado do jogo de ida, não vamos passar."