Barcelona pega Espanyol de olho na final da Campeões Com 88 pontos na tabela, contra 83 do arquirrival Real Madrid, e a cada rodada disputada se aproximando mais do título do Campeonato Espanhol, o Barcelona teve muitas dificuldades para se preparar para o jogo de hoje contra o Espanyol, no Camp Nou. Afinal, é crescente a agitação no clube em consequência da classificação do time para a final da Copa dos Campeões contra o Manchester United, dia 28, em Londres. A procura por ingressos para a final no Estádio Wembley foi tão grande que a diretoria do Barça se viu obrigada a sortear entre seus sócios as 16.415 entradas disponíveis para o clube. Só nas primeiras 9 horas de venda, na sexta-feira, foram solicitados 16.427 tíquetes, número maior que o disponível.