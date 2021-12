Barcelona perde para o Betis e conhece primeira derrota com Xavi no comando

O Barcelona conheceu neste sábado a primeira derrota sob o comando técnico do ídolo Xavi Hernández. Após um empate na Liga dos Campeões e duas vitórias no Campeonato Espanhol, o time comandado pelo ex-meio-campista perdeu por 1 a 0 para o Real Betis, no Camp Nou, em jogo válido pela 16ª rodada da competição nacional.

O resultado mantém a equipe barcelonista na parte intermediária da tabela, com 23 pontos. Já o carrasco Betis aparece sete pontos à frente, com 30, provisoriamente na terceira colocação, no aguardo pelos jogos do Atlético de Madrid e do Real Sociedad para saber se conseguirá seguir na posição.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades criadas para os dois lados. O Barcelona teve um início interessante, com Philippe Coutinho comandando o jogo no meio de campo, mas logo o brasileiro diminuiu o ritmo. Assim, o time não conseguiu apresentar um futebol de alto nível diante de um Betis ainda menos inspirado.

A partida ganhou um novo ritmo no segundo tempo, principalmente a partir do momento em que Dembélé entrou no lugar de Coutinho, aos 13 minutos. O francês mostrou serviço logo em seus primeiros lances e deu trabalho para a defesa adversária, tanto que conseguiu ao menos quatro finalizações perigosas.

O clima de empolgação criado após a entrada de Dembélé foi desfeito aos 33 minutos, pouco tempo depois de um dos chutes perigosos do atacante, quando o Betis encontrou o gol da vitória. No lance, Juanmi recebeu passe de Tello e tocou rasteiro na saída de Ter Stegen para marcar.

O Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira, na Allianz Arena, onde joga a última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. O próximo jogo pelo Campeonato Espanhol é contra o Osasuna, no dia 12 de dezembro.

Antes da vitória do Betis, outro jogo movimentou a rodada do Campeonato Espanhol. Com um gol solitário de Ocampos, o Sevilla venceu o Villarreal por 1 a 0 e chegou aos 31 pontos. Agora, pode terminar a rodada na vice-liderança. O Villarreal está em 12º lugar, com 16 pontos.