Barcelona renova com Guardiola por uma temporada

Ex-jogador do clube, Guardiola chegou ao cargo de treinador do time principal do Barcelona em junho de 2008, depois de levar o Barça B da quarta para a terceira divisão do futebol espanhol.

Desde então, faturou pelo menos um título de cada torneio que disputou. Foi campeão da Liga dos Campeões e do Mundial em 2009, bi no Espanhol e na Superliga da Espanha, campeão da Supercopa da Europa de 2010 e da Copa do Rei de 2008/2009.

Atualmente, leva o Barcelona a uma temporada fantástica. O time catalão só não venceu sete dos 36 jogos oficiais que fez até aqui. No Espanhol, são 20 vitórias, apenas um empate e uma derrota. O time fez 106 gols na temporada e levou apenas 19.