Barcelona se despede com fácil desafio O atual campeão do mundo não teve muito tempo para descansar. Após golear o Santos no domingo, em Yokohama, o Barcelona volta a campo hoje para buscar uma vaga nas oitavas de final da Copa do Rei. E o desafio não é nada difícil: enfrenta em casa o L'Hospitalet, time da terceira divisão espanhola.