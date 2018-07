Barcelona sofre, mas consegue bater o Bétis

O sofrimento foi maior que o previsto, mas o Barcelona venceu o Bétis por 4 a 2, no encerramento do primeiro turno do Campeonato Espanhol. Com o resultado, os catalães se mantêm cinco pontos atrás do líder Real Madrid (41 a 46), que garantiu o título simbólico de campeão de inverno no sábado, ao bater o Mallorca por 2 a 1.

Os dois gigantes terão mais uma queda de braço na quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei, no Estádio Santiago Bernabéu. O Real ganhou já venceu 15 vezes o torneio espanhol (o Barça tem 11 conquistas).

No último confronto entre eles, pelo primeiro turno do Espanhol, deu Barça: 3 a 1 na casa do Real.

No jogo de ontem, o Barcelona marcou aos 10 e aos 12 minutos, com Xavi e Messi, e a goleada parecia iminente. Apostando nos contra-ataques e na marcação sob pressão, o Bétis diminuiu aos 32, com Martín, e empatou aos 7 do segundo tempo, com Roque Santa Cruz.

Nervoso com a rara adversidade e reclamando da arbitragem, o Barça só conseguiu a vantagem em jogada individual de Sanchez, aos 30. Messi fechou o placar de pênalti, aos 41.

Atlético reage. Na estreia do técnico Simeone diante de sua torcida, o Atlético de Madrid fez 3 a 0 no Villarreal, com dois gols de Falcão Garcia e outro de Diego. "Foi uma partida quase perfeita", disse o brasileiro.