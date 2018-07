Barcelona tem 'jogo comum' para ratificar alto nível

O Barcelona renasceu ao golear o Milan por 4 a 0. Reverteu um resultado que parecia impossível e avançou às quartas de final na Copa dos Campeões.

Hoje o Camp Nou verá um jogo infinitamente menos importante que àquela 'decisão' de quarta-feira passada. Mas esse jogo 'comum' contra o Rayo Vallecano pode significar muito: a confirmação que o alto nível de seu futebol voltou.

Essa é a grande motivação do time de Messi, porque o campeonato está quase definido. O Barça é líder sem contestação - e dificilmente deixará de conquistar o título: a diferença para o Real Madrid, segundo colocado, é de 13 pontos, diferença demais para um torneio a 11 rodadas do fim.

"Contra o Milan, foi o dia e a partida que necessitávamos. "Não temos que calar a boca de ninguém, ganhamos por nós mesmos", disse Sergio Busquets. "Quando você perde passa dias ruins e agora esses dias são para resgatar a confiança."

O técnico do Rayo Vallecano, Paco Jémez, é realista quanto à dificuldade do jogo de hoje. "O normal é que uma equipe como o Barça ganhe, mas podemos decidir como vamos tentar ganhar deles ou como vamos perder."

O Barça deve ir a campo com sua força máxima - o confronto com o PSG pelas quartas de final da Copa dos Campeões será só no dia 2 de abril.

A exceção é Puyol, que já não havia enfrentado o Milan. O zagueiro, que estava mal fisicamente, foi submetido a uma artroscopia no joelho direito na sexta-feira e certamente ficará fora também dos jogos contra o PSG.

Terceiro colocado, o Atlético de Madrid visita o Osasuna, ameaçado pelo rebaixamento. A situação da equipe comandada por Diego Simeone é confortável na busca por uma vaga na Copa dos Campeões da próxima temporada.

O time está a 13 pontos de vantagem de Málaga e da Real Sociedad, quarto e quinto colocados respectivamente. Esse é o único objetivo do time após a eliminação na Liga Europa.

Os outros jogos do domingo pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol são: Málaga x Espanyol, Sevilla x Zaragoza e Granada x Levante.

Francês. O PSG enfrenta o Saint-Etienne fora de casa pela 29.ª rodada do Campeonato Francês. O time de Ibrahimovic lidera o torneio com 57 pontos, mas é perseguido de perto por Lyon e Olympique.

Mas o foco total da equipe é a equipe a Copa dos Campeões, ainda que pese a dificuldade que será eliminar o Barcelona.

O ex-são-paulino Lucas continua fora do time por conta da lesão no tornozelo esquerdo, sofrida no último sábado em partida contra o Nancy.

Exames confirmaram que ele não rompeu os ligamentos. Mas segundo os médicos ainda não há previsão para o retorno do atacante aos gramados.