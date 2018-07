Barcelona tem motivos de sobra para ir a campo motivado

VIGO - Com a confortável vantagem de 13 pontos na liderança no Campeonato Espanhol, o Barcelona visita hoje o Celta em Vigo e tem incentivos de sobra para buscar a vitória. O time catalão comemora o retorno do técnico Tito Vilanova e do lateral Abidal e, além disso, pode ver Messi estabelecer mais um recorde. Dos 19 adversários do Barça na competição, o de hoje é o único que ainda não levou gol do argentino na temporada.

Depois de mais de um ano o francês Eric Abidal volta a ser relacionado para uma partida - nesse período ele se recuperou de um transplante de fígado. Hoje ficará no banco de reservas.

Tito Vilanova luta contra um câncer na glândula parótida e passou os dois últimos meses em Nova York fazendo tratamento. Ontem, ele comandou o treino do time, mas não viajou a Vigo. "O retorno dele será progressivo. Os 15 dias depois de um tratamento de câncer são duros, porque é quando aparecem os efeitos secundários", explicou o treinador interino Jordi Roura.

Apesar das boas notícias, o time será escalado sem oito titulares. Até mesmo Messi começa o jogo no banco. O dono da incrível marca 29 gols em 18 partidas consecutivas no campeonato será poupado para o jogo contra o PSG, terça-feira, pela Copa dos Campeões, assim como Mascherano, Jordi Alba, Xavi e Pedro. O goleiro Valdés, suspenso, e os lesionados Puyol e Adriano completam a lista de desfalques.

O adversário não deve oferecer muita resistência. O Celta é o penúltimo colocado e vem de três derrotas consecutivas. "Eles jogam para evitar o rebaixamento, e quem está nessa situação costuma trazer dificuldades", alertou Roura.

O vice-líder Real Madrid também joga como visitante hoje - enfrentará o Zaragoza. Ao contrário do rival Barcelona, O técnico José Mourinho pode relacionar praticamente a força máxima. Apenas o zagueiro Varane será poupado.

A novidade ontem foi a volta aos treinos do goleiro Casillas, recuperado de uma fratura na mão esquerda.