Barcelona terá goleiro reserva no clássico de quarta O Barcelona deverá ter uma novidade no gol no clássico desta quarta-feira, contra o Real Madrid, na decisão da Copa do Rei. Valdés, titular absoluto da meta catalão, dará lugar ao seu reserva Pinto neste que será o segundo dos quatro jogos em sequência entre os dois melhores times do futebol espanhol.