Barcelona vence o Valladolid por 1 a 0 e amplia vantagem na liderança do Espanhol

Com a presença de Ronaldo nas tribunas do estádio Camp Nou, o Barcelona venceu o Valladolid, presidido pelo ex-atacante, por 1 a 0, neste sábado, e ampliou a sua vantagem na ponta do Campeonato Espanhol. De pênalti, Lionel Messi fez o gol da vitória para o time catalão no final da primeira etapa.

Com o resultado, a equipe da Catalunha chega aos 54 pontos, sete à frente do Atlético de Madrid e com uma gordura de 9 em relação ao Real Madrid, que tem um jogo a menos. Por outro lado, o Valladolid tem 26 pontos e amarga a 15.ª posição, a três da zona de rebaixamento.

Apesar do placar magro, não faltaram chances para que o Barcelona ampliasse o marcador. O time teve boa produção ofensiva, mas a má pontaria e a excelente partida do goleiro Masip impediram mais gols. Messi que o diga: o craque desperdiçou a segunda penalidade máxima marcada em favor de sua equipe, parando no arqueiro. O ex-jogador do clube da Catalunha voou para espalmar o chute do argentino no lado esquerdo da meta, já no fim do segundo tempo. Vindo do banco de reservas, o brasileiro Philippe Coutinho foi quem sofreu o pênalti.

Outro nome que pecou na hora de empurrar a bola para as redes foi Kevin-Prince Boateng. Recém-contratado junto ao Sassuolo, da Itália, o veterano ganhou oportunidade no time titular na vaga de Luis Suárez, que começou entre os suplentes. No começo da etapa complementar, o jogador de Gana ficou cara a cara com Masip, mas se atrapalhou na hora de driblar o goleiro e jogou fora uma boa chance.

E se o substituto não foi bem, o titular foi acionado: Suárez entrou no lugar de Boateng, mas em vão. O uruguaio também ficou no zero, perdendo uma oportunidade parecida com a do ganês, além de outras três chances em que finalizou mal e consagrou Masip. Assim, o Valladolid segue como o único clube dos que disputam a atual edição do Campeonato Espanhol que não foi vazado pelo atacante.

Para a sorte do Barcelona, Messi resolveu, mesmo com uma atuação discreta. Com o gol da vitória, o argentino também alcançou uma marca notável. Fez seu 30.º tento na temporada e chegou à 11.ª consecutiva com 30 gols ou mais. O craque é o artilheiro da atual edição do Campeonato Espanhol, com 22 anotações. O time todo do Valladolid marcou 19 vezes na competição.

Agora, o Barcelona se concentra na preparação para o confronto diante do Lyon, nesta terça-feira, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Pelo Campeonato Espanhol, o time catalão volta aos campos no sábado contra o Sevilla, fora de casa. No dia seguinte, o Valladolid recebe o Betis.

Em outra partida da 24.ª rodada realizada neste sábado, a Real Sociedad venceu o Leganés por 3 a 0, com direito a gol do centroavante brasileiro Willian José (ex-Santos, Grêmio e São Paulo). Os outros tentos foram anotados por Oyarzabal.

A vitória deixa a Real Sociedad na sétima posição com 34 pontos, a um do Alavés, que tem um jogo a menos e abre a zona de classificação à Liga Europa. O Leganés está no meio da tabela de classificação, em 12.º, com 29 pontos.