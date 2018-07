Barcelona x Villarreal: confronto decisivo Se o Barcelona quer mesmo fazer frente ao Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol com 26 pontos, não pode nem pensar em perder o jogo de hoje, às 19 horas, no Camp Nou. O vice-líder da competição, 25 pontos, enfrenta o Villarreal, 3.º colocado (23). Os laterais brasileiros Daniel Alves e Adriano, do Barça, terão o atacante Nilmar pela frente. Outros jogos de hoje:Athletic Bilbao x Almería e Atlético de Madrid x Osasuna.