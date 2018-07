Barco Abu Dhabi chega em primeiro lugar em Itajaí na Volvo Ocean Race Após mais de 12 mil quilômetros de mar revolto e várias dificuldades entre a Nova Zelândia e o Brasil, o barco Abu Dhabi venceu a quinta etapa da Volvo Ocean Race. O time foi o primeiro a cruzar a linha de chegada em Itajaí às 16h32 deste domingo. Com uma chegada apertada, com pouco mais de meia hora de vantagem entre um barco e outro, o Abu Dhabi garantiu a ponta e o segundo lugar ficou com o Team Mapfre, do brasileiro André Fonseca, que chegou em Santa Catarina perto das 17h.