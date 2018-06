Barco de Martine Grael assume a liderança na penúltima etapa da Volvo Ocean Race

A penúltima etapa da Volvo Ocean Race teve o primeiro dia marcado pelo equilíbrio entre as embarcações. Depois de partirem de Cardiff, no País de Gales, as equipes vem se revezando à frente da disputa.

+ Morre aos 79 anos Axel Schmidt, primeiro brasileiro campeão mundial na vela

Na mais recente parcial desta terça-feira, o veleiro holandês Akzonobel, da brasileira Martine Grael, apareceu em primeiro lugar, praticamente junto de outros três veleiros: os dinamarqueses/norte-americanos do Vestas 11th Hour Racing aparecem em segundo, com os chineses do Dongfeng Race em terceiro e o barco da ONU, Turn The Tide On Plastic, em quarto.

Entre esses quatro primeiros colocados a distância é de 0,5 milhas náuticas (cerca de um quilômetro). Os holandeses do Team Brunel e os espanhóis da Mapfre aparecem em quinto e sexto lugares, respectivamente, também muito próximos do pelotão da frente.

Em último estão os chineses do Sun Hung Kai/Scallywag, a 31 milhas náuticas do primeiro colocado. Os chineses sofreram uma punição logo após a largada por quase terem batido no veleiro da ONU.

A regata tem como destino Gotemburgo, na Suécia, em um percurso de 1.300 milhas no total. A largada em Cardiff teve de ser adiada no domingo por causa da falta de ventos e da maré contrária, dificultando as ações das equipes no Canal de Bristol. Desde que deixaram a capital galesa, os barcos têm enfrentado ventos fracos - menos de 10 nós de média.

"Depois do início, tentamos andar, mas depois estacionamos junto com a Mapfre", disse Bouwe Bekking, comandante do Team Brunel. "O Dongfeng veio de trás com pressão e pegou a liderança. Lentamente a brisa aumentou durante a noite e tivemos que fazer várias mudanças de vela, que foram perfeitamente cronometradas".

O Dongfeng lidera a classificação geral com um ponto de vantagem em relação à Mapfre e três a mais do que Team Brunel.