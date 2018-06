Barco de Martine Grael fica em 3º após início da sétima etapa da Volvo Ocean Race

A sétima etapa da Volvo Ocean Race, regata de volta ao mundo, começou nesta terça-feira. Os barcos saíram de Auckland, na Nova Zelândia, em direção a Itajaí, no litoral de Santa Catarina, no total de 7.600 milhas náuticas.

A primeira parte da prova, prevista para terminar em 6 de abril, foi marcada pelos fortes ventos, de até 20 nós, cerca de 55km/h, e terminou com o barco da brasileira Martine Grael na terceira colocação. Martine faz parte da tripulação do barco holandês da Team Akzonobel, que venceu a sexta etapa.

A liderança no início de competição ficou com o barco Vestas 11TH Hour Racing, parceria entre norte-americanos e dinamarqueses. O Vestas voltou à disputa após ficar duas etapas ausente devido a um acidente.

"É bom poder voltar para a água", disse o comandante Charlie Enright. "Estamos um pouco atrás dos outros, mas acho que isso era esperado. Nós sabemos que tem muita coisa pela frente. É tudo ou nada", prosseguiu.

A expectativa é que as próximas pernas sigam intensas, com fortes ventos e bastante frio. Por conta do grau de dificuldade a etapa tem pontuação dobrada. A embarcação que cruzar o cabo Horn em primeiro lugar ganhará um ponto extra. O cabo Horn é o ponto mais meridional da América do Sul.