Barco de Martine Grael ocupa terceiro lugar na nona etapa da Volvo Ocean Race

O barco da brasileira Martine Grael ocupa a terceira colocação na nona etapa da Volvo Ocean Race, a antepenúltima da atual temporada. Na atualização mais recente desta quarta-feira, o veleiro holandês da Akzonobel, do qual Martine faz parte, aparece a oito milhas náuticas (cerca de 14 quilômetros) dos atuais líderes, os chineses do Dongfeng Race.

+ Barco holandês vence regata interna da Volvo Ocean Race em Newport

+ Confira mais notícias de Vela

Os sete veleiros da disputa seguem de Newport, nos Estados Unidos, até Cardiff, no País de Gales, em um percurso de 3.300 milhas náuticas (cerca de 5.900 quilômetros). O trajeto promete ter um dos finais mais imprevisíveis da temporada, já que as equipes optaram por trajetos diferentes.

O Dongfeng, os holandeses do Team Brunel, o barco da Martine e os dinamarqueses/norte-americanos do Vestas 11th Hour Racing optaram por uma rota mais ao sul, e ocupam, respectivamente as quatro primeiras colocações. Essas equipes estão se revezando na liderança da etapa - a distância é mínima entre eles.

O veleiro espanhol da Mapfre, o barco da ONU Turn The Tide On Plastic e os chineses do Sun Hung Kai/Scallywag optaram por um trajeto mais ao norte. A distância entre os grupos chegou a 300 milhas náuticas.

"Acho que é a primeira vez nesta prova que vimos uma divisão tão grande", disse o capitão da Mapfre, Xabi Fernández. "A noite de ontem foi muito complicada para o nosso grupo. Tudo muito lento e contra o vento", acrescentou.

De acordo com a última previsão, o vencedor desta etapa, que tem pontuação dobrada, será definido na próxima terça-feira. Após oito provas disputadas, o barco da Mapfre lidera a classificação geral com 53 pontos, três à frente do Dongfeng. O Brunel aparece em terceiro lugar com 42 e o barco da Martine está em quarto, com 36.