Barco de Martine Grael termina em segundo lugar a nona etapa da Volvo Ocean Race

No duelo entre os veleiros holandeses, o Team Brunel levou a melhor e faturou na madrugada desta terça-feira a nona etapa da Volvo Ocean Race. O Akzonobel, que tem a brasileira Martine Grael na tripulação, terminou em segundo lugar.

+ Martine supera marca histórica do pai na Volvo Ocean Race: 'Estamos em pedaços'

+ Barco holandês Team Brunel vence regata interna da Volvo Ocean Race em Newport

As equipes chegaram ao porto de Cadiff, no País de Gales, muito próximas. Depois de sair de Newport, nos Estados Unidos, e cruzar o Atlântico em um percurso de 3.300 milhas náuticas, o Brunel completou a prova em 8 dias, 8 horas, 39 minutos e 53 segundos, quatro minutos e cinco segundos apenas à frente do Akzonobel.

Por ser uma etapa que cruzava o oceano, teve pontuação dobrada. Com isso, os chineses do Dongfeng Race, que terminaram em terceiro lugar, conseguiram retomar a liderança na classificação geral, superando a equipe espanhola da Mapfre, que ficou em quinto.

Os dinamarqueses/norte-americanos do Vestas 11TH Hour Racing terminaram na quarta colocação. O barco da Onu, Turn The Tide On Plastic, e os chineses do Sun Hung Kai/Scallywag ainda não haviam chegado até o início desta manhã. Mas a tendência é que terminem, respectivamente, na sexta e sétima colocações.

Na nona etapa, as equipes optaram basicamente por duas estratégias completamente diferentes. Uma parte dos veleiros (Mapfre, Turn The Tide e Scallywag) escolheu navegar mais ao norte e a outra parte mais ao sul.

Os que estiveram na parte de baixo do mapa levaram ampla vantagem. Na quinta e na sexta-feira, os barcos holandeses pegaram uma corrente de vento muito forte e passaram a bater em sequência o recorde de velocidade da competição.

A etapa deve ficar marcada na história da campeã olímpica Martine Grael. Porque, no fim das contas, o Akzonobel ficou com o recorde histórico da Volvo Ocean Race ao percorrer a distância de 602,5 milhas náuticas (cerca de 1.116,4 quilômetros) em 24 horas. Curiosamente, a melhor marca até então era de seu pai, Torben.

Na temporada 2008/09, Torben era o capitão do barco sueco Ericsson 4 e havia conseguido navegar 596 milhas náuticas em 24 horas. A marca de sua filha é ainda mais relevante se for levado em conta que os sete barcos da atual temporada possuem 65 pés, cinco a menos do que tinha o Ericsson 4 e, portanto, são mais lentos.

Apesar de toda a velocidade nessa parte do trajeto, os últimos dois dias foram de agonia para os primeiros colocados. O vento parou, o mar ficou calmo e a chegada foi com os veleiros navegando em câmera lenta. Nas últimas dez milhas, o Brunel conseguiu abrir ligeira vantagem e fechou em primeiro lugar.

CLASSIFICAÇÃO

Com o término da nona etapa, o Dongfeng assumiu a liderança no geral, com 60 pontos, um a mais do que a Mapfre. O Brunel aparece em terceiro lugar com 57 pontos e o Akzonobel está em quarto, com 48.

Faltam agora apenas duas etapas para o término da temporada. A décima etapa tem largada prevista para 10 de junho. Os veleiros sairão de Cardiff em direção a Gotemburgo, na Suécia. A perna decisiva da competição começará em 21 de junho, com chegada em Haia, na Holanda, por volta do dia 30.