Barco de surfistas brasileiros fica destruído após onda gigante na Califórnia

A expectativa era grande para uma das maiores ondulações dos últimos anos em Mavericks, na Califórnia, nos Estados Unidos. Muitos dos maiores especialistas em ondas grandes do mundo foram para lá e o experiente surfista Carlos Burle teve um de seus barcos atingido por uma onda imensa. Nele estavam um piloto e um cinegrafista.

"No primeiro e maior dia do swell de Mavericks o nosso barco foi pego de surpresa por uma série, mesmo com um capitão local muito experiente. Trabalhar nessas condições é sempre um tremendo desafio. Nossa arena não é controlável, buscamos sempre dar o nosso melhor em termos de segurança, mas mesmo assim sabemos que corremos riscos o tempo todo. É uma pena ter acontecido esse incidente, mas agradecemos por só termos grandes perdas materiais e termos fisicamente saído ilesos", comentou Burle em seu Instagram.

O vídeo mostra o momento que o barco vira após ser atingido por uma grande onda. Depois, os tripulantes foram resgatados, mas o barco acabou colidindo com as pedras e ficou bastante destruído. Apesar do grande susto, os surfistas conseguiram pegar ondas espetaculares em um dos locais do mundo que possuem as melhores condições para os big riders.

"Foi o maior e melhor mar dos últimos anos, uma condição épica, como não via desde 2001, quando bati o recorde mundial. Impressionado com a performance absurda do Lucas Chumbo, que mais uma vez foi o grande destaque! Essa temporada tem sido incrível", escreveu Burle, citando seu pupilo Chumbinho, que vem tendo uma evolução impressionante nos últimos meses quando passou a ser treinado pelo veterano.