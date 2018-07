Barcos assina novo contrato na volta das férias O presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, em reunião no COF, assegurou a renovação de contrato do atacante Barcos, mas o empresário e irmão do jogador, David Barcos, negou, via Twitter, a informação. Entretanto, o dirigente reafirmou o acordo e disse que tudo foi um mal-entendido.