Barcos está pronto para o 'jogo especial'

Curtindo a boa fase, o atacante não "pipoca" e admite, com certa dose de humildade, que pode ser um diferencial no jogo. "Vivo um bom momento, isso é verdade, mas ainda não me considero titular absoluto. Temos boas opções para o ataque."

Acostumado a encarar o Barcelona de Guayaquil como rival, já que defendia a LDU, o atacante está se familiarizando com a ideia de ver o Corinthians como o time a ser batido. Hoje, os holofotes e a marcação estarão todas em cima dele.

Até mesmo os rivais não escondem o respeito. O zagueiro Chicão admitiu que vai assistir diversos vídeos de Barcos para saber como pará-lo. Enquanto isso, o atacante se diverte com a popularidade e a cobrança da torcida.

"Sinto o quanto esse jogo representa para os torcedores", disse o argentino, que chegou ao clube prometendo marcar pelo menos 27 gols nesta temporada, mas em apenas 11 jogos já fez nove gols. "Estou contente com esse desempenho, mas muito dessa boa fase se deve ao time, que me ajuda bastante e também está em um bom momento."

Zagueiro contratado. Henrique ganhou uma motivação a mais para segurar o ataque corintiano esta tarde, no Pacaembu. O Palmeiras acertou ontem pela manhã a aquisição dos seus direitos econômicos com o Barcelona - não revelou o valor. Emprestado pelos catalães até o dia 30 de junho, o jogador assinará um contrato de cinco anos com o Palmeiras e ganhará um aumento salarial. / D.B