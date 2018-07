Barcos faz dois gols para o Palmeiras, perde voo e volta de van

PRESIDENTE PRUDENTE - Hernán Barcos mostrou mais uma vez que é decisivo para o Palmeiras. Com qualidade e também oportunismo, marcou dois gols no eletrizante empate contra o São Paulo.

O argentino já soma quatro gols em cinco jogos, números que o colocam como artilheiro do time no Campeonato Paulista: Artur e Marcos Assunção vêm em seguida, três gols cada.

Apesar de mais uma boa atuação, Barcos se mostra humilde ao falar que ainda não está garantido no ataque alviverde. "Não sou dono da posição, tenho de mostrar cada dia que posso ser", falou, para depois deixar a modéstia de lado. "É lindo marcar, estamos aqui para isso."

O primeiro gol foi com estilo - ele tirou dois zagueiros antes de marcar. "Foi um gol bonito e importante para o time."

Se Barcos foi um dos destaques do jogo, depois do apito final ele passou por uma nova experiência. Como demorou no exame antidoping, acabou perdendo o voo de volta para São Paulo e teve de retornar de van, em uma viagem que demora mais de seis horas.

DISPUTADO

Mesmo estando na frente do placar por três vezes, os palmeirenses não reclamaram do resultado e reconheceram o grande jogo que fizeram em Presidente Prudente.

"Classico é isso. A gente fazia, eles empatavam. Foi um grande jogo", admitiu Marcos Assunção, que desta vez não conseguiu o seu gol de falta. Já Deola, que voltou ao gol ontem, minimizou o fato de ter sido reserva no último jogo, contra o Oeste. "Todo mundo já sabe que aqui tem excelentes goleiros", disse. "Aqui não são apenas 11 titulares."

Na próxima rodada, quarta-feira, o Palmeiras visita o Linense em busca dos três pontos. Após quatro vitórias consecutivas, o time empatou as duas últimas partidas.