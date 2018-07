Barcos não abre mão da Argentina

O presidente Arnaldo Tirone cogitou a possibilidade de entrar em contato com a AFA para que Barcos não fosse chamado para a partida remarcada do Superclássico das Américas. "Vamos conversar com a comissão técnica depois e, se puder fazer a solicitação, vamos fazer."

Mas logo depois, Barcos afirmou que não tem nenhuma intenção de ficar de fora da convocação, caso seja lembrado mais uma vez pelo técnico Alejandro Sabella.

"Jogar na seleção não é pouca coisa. Se for convocado, eu vou. Não tem jogo do Palmeiras no Brasileiro (na mesma data). E se for falar em desgaste, eu já me desgasto normalmente. É a minha seleção e quero jogar", afirmou o atacante.

Barcos já mostrou que é capaz de conciliar o desejo de defender seu país com a vontade de ajudar o Palmeiras a fugir da Série B. Na última vez em que foi convocado, o atacante topou encarar uma maratona aérea um dia depois de ir ao Chile com a seleção para poder jogar pelo clube contra o Bahia, esforço que fez aumentar a admiração que a torcida já nutre por ele.

Marcos em campo. A admiração a Barcos, aliás, é a mesma que a torcida do Palmeiras continua a demonstrar em relação a Marcos sempre que pode.

O amistoso de despedida do goleiro, marcado para o dia 12 de dezembro (12/12/12, uma alusão ao número da camisa que ele mais usou) já tem mais de 15 mil ingressos vendidos de um total de 34 mil. A partida será entre jogadores que fizeram parte do Palmeiras campeão da Libertadores contra ex-atletas da seleção, campeões mundiais em 2002.