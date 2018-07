Barrichello continua líder da Stock Car após etapa de Salvador

Rubens Barrichello chegou em quarto lugar nas duas corridas da rodada dupla da penúltima etapa da Stock Car, neste sábado, no circuito de rua de Salvador, e manteve a liderança do campeonato. Assim, ele ficou numa boa situação para garantir seu primeiro título da categoria no dia 30 de novembro, quando acontecerá a prova decisiva em Curitiba.

Mesmo sem ter conseguido subir ao pódio em Salvador, Rubinho somou pontos importantes, ampliando sua vantagem sobre o segundo colocado no campeonato, que agora é Átila Abreu - Thiago Camilo caiu para o terceiro lugar. O líder está 14,5 pontos na frente, mas sofre ameaça de outros sete pilotos, que ainda podem chegar ao título na última etapa do ano.

Antes da rodada dupla em Salvador, Rubinho tinha 8,5 pontos de vantagem na liderança. Mas Thiago Camilo caiu para o terceiro lugar no campeonato após a performance fraca neste sábado - conseguiu a 8ª e a 18ª posições. Assim, o novo vice-líder da temporada é Átila Abreu, que chegou na terceira colocação na primeira corrida e na quinta na segunda.

A vitória na primeira corrida da rodada dupla em Salvador foi de Allan Khodair, encerrando um jejum de dois anos sem ganhar na Stock Car. Na segunda prova, o primeiro colocado foi Sergio Jimenez, um feito inédito na sua carreira. Ambos, inclusive, ainda estão vivos na disputa pelo título da temporada, apesar da boa vantagem de Rubinho na liderança.