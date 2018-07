Barrichello diz que estreará na Stock Car neste domingo

Anteriormente, Barrichello já havia confirmado participação na Corrida do Milhão, que encerrará o campeonato da Stock Car e será realizada no circuito de Interlagos, em São Paulo, no dia 9 de dezembro, e pagará prêmio de R$ 1 milhão ao vencedor. O desempenho na atividade, porém, o levou a decidir pela antecipação da sua estreia.

Nos testes desta segunda-feira, que ele realizou por ser um piloto convidado, Barrichello fez na primeira sessão várias saídas curtas de quatro voltas para se adaptar ao carro. Na segunda atividade, ele passou a trabalhar no acerto do carro. Após os treinos, o veterano revelou ter enfrentado uma dificuldade inicial para se adaptar.

"É tudo muito diferente. A visibilidade do Stock Car é quase zero e já estranhei de cara não ver as rodas. Quase pedi para abrirem as portas", brincou. "Mas, aos poucos, você vai se acostumando. Além disso, tudo o que você faz com paixão, como tenho feito ao longo de toda minha carreira, acaba dando certo", acrescentou.

Barrichello voltará a pilotar na Stock Car nesta quinta-feira, nos testes extras de reconhecimento do novo banco de fibra de carbono que a categoria usará a partir de agora. O veterano, como anunciado anteriormente, vai usar o número 17 em seu carro, como forma de homenagear Ingo Hoffman, dono de 12 títulos. Seu companheiro na equipe Medley/Full Time será Xandinho Negrão.

O piloto, de 40 anos, depois de ficar 19 temporadas na Fórmula 1, disputou neste ano o seu primeiro campeonato na Fórmula Indy e terminou na 12ª colocação.