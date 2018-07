Barrichello é 22.º e Átila Abreu vence etapa de Curitiba na Stock Car

CURITIBA - Principal atração da etapa de Curitiba da Stock Car, Rubens Barrichello teve alguns problemas na prova deste domingo e terminou a 10ª corrida da temporada 2012 apenas na 22ª colocação. A prova foi completamente dominada por Átila Abreu, que conquistou a pole position no sábado e garantiu o seu primeiro triunfo neste ano.

Barrichello, que compete como piloto convidado da Stock Car, iniciou a prova em Curitiba da 15ª colocação, mas teve problemas logo na largada. Na confusão generalizada que marcou o início da disputa, ele foi tocado, precisou ir para a área e escape e caiu para o 19º lugar.

Depois, Barrichello teve estilo agressivo e conseguiu fazer algumas ultrapassagens. O veterano, de 40 anos, porém, enfrentou novo problema. Ele precisou fazer uma parada nos boxes que não estava programada em razão de um pneu furado. Assim, levou uma volta de Átila Abreu e terminou a corrida em 22º lugar.

Barrichello, que competiu por 19 temporadas na Fórmula 1, aproveitou as férias na Fórmula Indy, categoria que disputou neste ano e ficou em 12º lugar, para correr na Stock Car. A ideia inicial era de que participasse apenas da Corrida do Milhão, a última etapa do calendário, no dia 9 de dezembro, em São Paulo, mas ele resolveu antecipar a estreia. Assim, além da etapa de Curitiba, ele também confirmou participação, na última sexta-feira, na prova em Brasília, que será realizada antes da Corrida do Milhão.

Enquanto Barrichello sofreu com os vários incidentes em Curitiba, Átila Abreu não teve qualquer problema neste domingo. Ele manteve a liderança na largada, não a perdeu em nenhum momento e nem foi ameaçado pelos outros pilotos.

Átila Abreu foi seguido por Allam Khodair, que terminou a prova na segunda colocação, seguido por Daniel Serra, que ficou em terceiro lugar e completou o pódio. Já Valdeno Brito encerrou a corrida em Curitiba na quarta colocação, à frente de Cacá Bueno, líder do campeonato.

Na largada, Daniel Serra ultrapassou Valdeno Brito para assumir o segundo lugar, enquanto vários outros pilotos se envolviam em um acidente, incluindo Ricardo Maurício e Thiago Camilo, que precisaram abandonar a prova. Allam Khodair, que largou apenas do 12º lugar, imprimiu ritmo forte desde o início. Ele subiu para a quinta posição longo na primeira volta e depois ultrapassou Cacá Bueno e Valdeno Brito.

Um acidente com Lico Kaesemodel provocou a entrada do safety-car. Na relargada, Allam Khodair ultrapassou Daniel Serra para assumir o segundo lugar na sétima volta. Depois disso, não ocorreram mais mudanças relevantes nas primeiras posições da etapa de Curitiba da Stock Car.

Com este resultado, Cacá Bueno ampliou a sua vantagem no campeonato e chegou aos 147 pontos. Ele está 12 pontos à frente de Daniel Serra, que assumiu a vice-liderança, e 13 de Átila Abreu, que subiu para o terceiro lugar. Ricardo Maurício, que estava na vice-liderança, despencou para a quarta posição, com 129 pontos, após abandonar a etapa de Curitiba. Já Valdeno Brito está em quinto lugar, com 126 pontos.

A próxima corrida da Stock Car, em Brasília, será disputada no dia 11 de novembro. Além da presença de Barrichello, outra atração vai ser a participação de Tony Kanaan.

Confira a classificação final da etapa de Curitiba da Stock Car:

1º. Átila Abreu - 29 voltas em 41min28s509

2º. Allam Khodair - a 2s663

3º. Daniel Serra - a 4s006

4º. Valdeno Brito - a 5s988

5º. Cacá Bueno - a 10s828

6º. Nonô Figueiredo - a 11s980

7º. Antônio Pizzonia - a 15s821

8º. Júlio Campos - a 16s644

9º. Vitor Meira - a 17s267

10º. Galid Osman - a 23s222

11º. Giuliano Losacco - a 23s622

12º. Ricardo Sperafico - a 25s530

13º. Max Wilson - a 25s847

14º. Denis Navarro - a 27s230

15º. Diego Nunes - a 27s411

16º. Luciano Burti - a 28s458

17º. David Muffato - a 29s724

18º. Eduardo Leite - a 34s941

19º. Xandinho Negrão - a 37s923

20º. Tuka Rocha - a 38s655

21º. Claudio Caparelli - a 44s816

22º. Rubens Barrichello - a 1 volta

23º. Rodrigo Sperafico - a 3 voltas

Não completaram:

Patrick Gonçalves

Pedro Boesel

Lico Kaesemodel

Duda Pamplona

Fabio Carbone

Thiago Camilo

Ricardo Maurício

Ricardo Zonta

Popó Bueno