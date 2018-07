Barrichello é 25º em primeiro treino livre na Stock Car

Barrichello fez parte do primeiro grupo do treino livre e deu 13 voltas nos 40 minutos de atividade. Na sua melhor, o piloto da Medley/Full Time registrou o tempo de 1min30s710. Ricardo Maurício foi o mais rápido da turma inicial, com a marca de 1min23s506, mas terminou apenas em 15º lugar na classificação geral.

Quando o segundo grupo entrou na pista, as condições climáticas eram menos instáveis, o que ajudou os seus pilotos a se destacarem na atividade. Assim, Max Wilson terminou o primeiro treino em Curitiba na liderança, com o tempo de 1min20s721, seguido por Daniel Serra, que marcou o tempo de 1min20s817.

Allam Khodair foi o terceiro mais rápido, com a marca de 1min20s868, à frente de Giuliano Losacco, com 1min20s933, e de Thiago Camilo, que venceu a etapa anterior da Stock Car, realizada no Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul.

Barrichello ficou por 19 temporadas na Fórmula 1 e disputou neste ano o seu primeiro campeonato na Fórmula Indy, em que terminou na 12ª colocação. Antes de confirmar a participação na etapa de Curitiba, ele já havia garantido presença na Corrida do Milhão, que encerrará o campeonato, no circuito de Interlagos, em São Paulo, no dia 9 de dezembro. A tendência é que ele também esteja na outra prova restante do campeonato, que será entre as duas e está marcada para o dia 11 de novembro, em Brasília.

Os pilotos da Stock Car voltam a entrar na tarde desta sexta-feira no Autódromo Internacional de Curitiba para a realização do segundo treino livre. A sessão de classificação será disputada neste sábado, a partir das 12h10. A largada da corrida no domingo está prevista para as 9h35.