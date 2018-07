Barrichello é o 5º mais rápido do dia na F-Indy

Rubinho marcou o tempo de 1min11s602 e deixou para trás o compatriota e companheiro de equipe Tony Kanaan, com 1min11s680. Kanaan foi o sétimo mais rápido do dia. Os dois pilotos, no entanto, foram superados por Hélio Castroneves, dono do segundo tempo desta sexta, com 1min11s501.

O mais rápido do dia foi o australiano Will Power, com 1min11s288, consolidando o domínio da Penske neste primeiro dia no Alabama. Castroneves também pertence à equipe, uma das favoritas ao título. Os melhores tempos do dia foram registrados na primeira sessão, com a pista seca. O segundo treino foi realizado sob chuva.

Os pilotos voltam à pista do circuito Barber Motorsports Park neste sábado para o treino que definirá o grid de largada. A corrida de domingo está marcada para às 15h45 (horário de Brasília).