Barrichello fatura pole da etapa de Tarumã da Stock Car

"Fiquei sorrindo muito no rádio com a equipe porque foi uma volta literalmente no limite. Queria retribuir todo o empenho que a equipe Medley Full Time teve desde Santa Cruz do Sul, pois sei que eles ficaram muitas noites sem dormir para resolver tudo. A pole foi para oferecer para eles, mas tem muita coisa para amanhã. Vamos ver", comentou Barrichello, que faturou a sua terceira pole na Stock Car.

Barrichello entrou no penúltimo grupo da sessão classificatória e marcou o tempo de 1min08s632 para garantir o primeiro lugar no grid de largada. Assim, ele desbancou da liderança Allam Khodair, o seu companheiro de equipe, que vinha ocupando a liderança, mas precisou se contentar com a segunda posição, com 1min08s667.

Atual campeão da Stock Car e vice-líder do campeonato, Marcos Gomes foi o terceiro melhor, com a marca de 1min08s699. Ele será seguido por Felipe Fraga, seu companheiro de equipe na Cimed Racing e que lidera o campeonato, com 1min08s737. Já Max Wilson ficou em quinto lugar, com 1min08s898, sendo o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min09 no treino de classificação.

A relação dos dez primeiros colocados do grid da etapa de Tarumã foi completada em ordem por Thiago Camilo, Vitor Genz, Lucas Foresti, Cacá Bueno, apenas o nono colocado, e Valdeno Brito. Já Átila Abreu, que está em terceiro no campeonato, garantiu apenas a 23ª posição no grid.

A primeira corrida da Stock Car em Tarumã está marcada para as 10 horas deste domingo. A largada da segunda prova será às 15h10.