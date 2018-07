Barrichello fatura primeira pole na Stock em Cascavel

CASCAVEL - Rubens Barrichello conquistou neste sábado sua primeira pole position na Stock Car. Disputando sua primeira temporada completa na categoria, o veterano piloto de 41 anos foi o mais rápido do dia e largará na frente na etapa de Cascavel, no Paraná, que será disputada neste domingo.

Barrichello cravou o tempo de 1min01s857, superando por 62 milésimos o vice-líder da temporada Ricardo Maurício, que largará em segundo. A terceira colocação ficou com Cacá Bueno, que marcou 1min02s160. Max Wilson e Marcos Gomes completam os cinco primeiros colocados do grid.

Com o resultado deste sábado, Rubinho consegue sua primeira pole na Stock Car em sua 11.ª prova na categoria, a oitava neste ano. A última vez que o brasileiro havia largado na frente foi em 2009, quando ainda estava na Fórmula 1 e saiu em primeiro no GP do Brasil pilotando pela Brawn.

Apesar de não sair na primeira colocação, o segundo lugar é bom para Ricardo Maurício, que segue sua busca ao líder da temporada Cacá Bueno. Ricardo está apenas um ponto atrás do rival - 124 a 123. Na sequência vêm Thiago Camilo, com 112 pontos, e Daniel Serra, com 110, ainda na briga. Barrichello é o sétimo, com 64.

Confira o grid para a etapa de Cascavel:

1. Rubens Barrichello (Full Time Competições) - 1min01s857

2. Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - 1min01s919

3. Cacá Bueno (Red Bull Racing) - 1min02s160

4. Max Wilson (Eurofarma RC) - 1min02s163

5. Marcos Gomes (Carlos Alves Competições) - 1min02s169

6. Sergio Jimenez (Voxx Racing Team) - 1min02s198

7. Thiago Camilo (Ipiranga-RCM) - 1min02s211

8. Átila Abreu (Mobil Super Pioneer Racing) - 1min02s229

9. Daniel Serra (Red Bull Racing) - 1min02s287

10. Vitor Genz (Gramacho Competições) - 1min02s457

11. Duda Pamplona (Officer ProGP) - 1min02s463

12. Diego Nunes (RC3 Bassani) - 1min02s465

13. Valdeno Brito (Shell Racing) - 1min02s467

14. Rafa Matos (Hot Car Competições) - 1min02s504

15. Julio Campos (Prati-Mico''s Racing) - 1min02s525

16. Ricardo Sperafico (Officer ProGP) - 1min02s530

17. Gabriel Casagrande (RC3 Bassani) - 1min02s542

18. Rodrigo Sperafico (Prati-Mico''s Racing) - 1min02s567

19. Galid Osman (Ipiranga-RCM) - 1min02s591

20. Allam Khodair (Vogel Motorsport) - 1min02s672

21. Denis Navarro (Voxx Racing Team) - 1min02s682

22. Lico Kaesemodel (Boettger Competições) - 1min02s693

23. Felipe Lapenna (Hanier Racing) - 1min02s696

24. Ricardo Zonta (BMC Racing) - 1min02s724

25. Luciano Burti (Boettger Competições) - 1min02s784

26. Tuka Rocha (BMC Racing) - 1min02s832

27. Alceu Feldmann (Full Time Competições) - 1min02s833

28. Nonô Figueiredo (Mobil Super Pioneer Racing) - 1min02s856

29. Rodrigo Pimenta (Gramacho Competições) - 1min03s234

30. David Muffato (Carlos Alves Competições) - 1min03s277

31. Wellington Justino (Hot Car Competições) - 1min03s306

32. Popó Bueno (Shell Racing) - 1min03s368

33. Fabio Fogaça (Vogel Motorsport) - 1min03s722

34. Beto Cavaleiro (Hanier Racing) - 1min04s807