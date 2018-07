Barrichello lamenta confusão no início de prova da Stock Rubens Barrichello aprovou a sua estreia na Stock Car, mas lamentou a confusão que se envolveu neste domingo no início da etapa de Curitiba. Um acidente múltiplo levou o veterano, de 40 anos, que largava do 15º lugar, para o final do pelotão. Assim, com a corrida prejudicada, terminou a prova apenas na 22ª colocação.