Barrichello larga em 14º no Alabama na Fórmula Indy; Helinho é pole

BIRMINGHAM - Sem conseguir manter o mesmo ritmo de sexta-feira, Rubens Barrichello ficou apenas com o 14º lugar no grid de largada da etapa do Alabama da Fórmula Indy. O brasileiro, da KV Racing, chegou a ser o quinto mais rápido na sexta, mas não repetiu o bom desempenho no treino classificatório deste sábado. Hélio Castroneves faturou a pole position.

Em sua segunda classificação na categoria, Barrichello marcou o tempo de 1min10s5664. Seu companheiro de equipe Tony Kanaan se saiu melhor no treino e faturou o sexto lugar no grid. O brasileiro largará atrás de Castroneves, James Hinchcliffe, Scott Dixon, Mike Conway e JR Hildebrand.

Campeão da etapa de abertura, em St. Petersburg, Castroneves cravou a pole neste sábado com o tempo de 1min10s4768. O brasileiro venceu a prova no Alabama em 2010. "Fizemos algumas mudanças no carro em comparação à semana passada", disse Castroneves, ao justificar a boa colocação no grid.

A surpresa do treino foi o australiano Will Power, vencedor da prova em 2011. Power ficou apenas em nono lugar. "Foi um treino muito frustrante. Tivemos um grande treino na primeira sessão e estávamos prontos para buscar a pole. Será difícil [brigar pela vitória] largando em nono", lamentou o australiano.