Barrichello larga em 15.º em sua estreia na Stock Car

CURITIBA - Rubens Barrichello vai largar do 15º lugar na sua primeira prova na Stock Car. Neste sábado, o veterano, de 40 anos, não conseguiu passar para a fase final do treino de classificação da etapa de Curitiba - a 10ª das 12 etapas da temporada 2012. Átila Abreu foi o mais rápido e vai começar a prova deste domingo da primeira posição.

Barrichello fez parte do primeiro grupo que foi à pista de Curitiba na sessão de classificação neste sábado e conseguiu o quinto melhor tempo, com a marca de 1min21s246, ficando à frente de pilotos como Antonio Pizzonia e Giuliano Losacco.

O segundo grupo, porém, contava com os principais pilotos da Stock Car. Assim, 10 deles foram mais rápidos do que Barrichello, que caiu para o 15º lugar. Mas ele largará à frente de Xandinho Negrão, seu companheiro na Medley/Full Time, que ficou apenas em 22º lugar.

Barrichello, que competiu por 19 temporadas na Fórmula 1, aproveitou as férias na Fórmula Indy, categoria que disputou neste ano e ficou em 12º lugar, para correr na Stock Car como piloto convidado.

A ideia inicial era de que participasse apenas da Corrida do Milhão, a última etapa do calendário, no dia 9 de dezembro, em São Paulo, mas ele resolveu antecipar a estreia. Assim, ele vai participar da etapa de Curitiba neste fim de semana e também confirmou participação, nesta sexta-feira, na prova em Brasília antes da Corrida do Milhão.

A pole position conquistada neste sábado em Curitiba foi a segunda de Átila Abreu em 2012. E ele garantiu o primeiro lugar do grid de largada com a marca de 1min20s833. Valdeno Brito terminou na segunda posição, com 1min20s904. Já Daniel Serra, que está em terceiro lugar no campeonato, garantiu a terceira posição no grid, com 1min20s924.

Thiago Camilo vai largar da quarta colocação, logo à frente de Cacá Bueno, que lidera o campeonato. Tuka Rocha ficou em sexto lugar no treino, seguido por Ricardo Maurício, vice-líder da Stock Car. Nonô Figueiredo, Luciano Burti e Ricardo Zonta completaram, em ordem, as 10 primeiras posições do grid de largada em Curitiba.

A etapa de Curitiba da Stock Car será disputada neste domingo, com largada prevista para as 9h30.

Confira como ficou o grid de largada:

1º. Átila Abreu - 1min20s833

2º. Valdeno Brito - 1min20s904

3º. Daniel Serra - 1min20s924

4º. Thiago Camilo - 1min21s001

5º. Cacá Bueno - 1min21s106

6º. Tuka Rocha - 1min21s116

7º. Ricardo Maurício - 1min21s194

8º. Nonô Figueiredo - 1min21s288

9º. Luciano Burti - 1min21s302

10º. Ricardo Zonta - 1min21s527

11º. Ricardo Sperafico - 1min21s076

12º. Allam Khodair - 1min21s111

13º. Vitor Meira - 1min21s161

14º. Diego Nunes - 1min21s218

15º. Rubens Barrichello - 1min21s246

16º. Antônio Pizzonia - 1min21s255

17º. Duda Pamplona - 1min21s265

18º. Popó Bueno - 1min21s312

19º. Rodrigo Sperafico - 1min21s347

20º. Denis Navarro - 1min21s347

21º. Júlio Campos - 1min21s379

22º. Xandinho Negrão - 1min21s477

23º. Max Wilson - 1min21s479

24º. Giuliano Losacco - 1min21s554

25º. David Muffato - 1min21s619

26º. Lico Kaesemodel - 1min21s638

27º. Galid Osman - 1min21s704

28º. Pedro Boesel - 1min21s835

29º. Patrick Gonçalves - 1min21s963

30º. Eduardo Leite - 1min21s968

31º. Claudio Caparelli - 1min22s389

32º. Fabio Carbone - 1min42s188