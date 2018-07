Base do Palmeiras no Brasileiro reúne alvos do presidente

SÃO PAULO - Kleber, Valdivia, Marcos Assunção e Lincoln. Os principais jogadores do Palmeiras devem seguir no clube para a disputa do Brasileiro, apesar das declarações de Arnaldo Tirone. De todos estes atletas, apenas o atacante não foi criticado na entrevista que o presidente deu ao Estado na semana passada.

Marcos Assunção é quem tem a situação mais complicada. O seu contrato vence em julho e até agora ele não se acertou com o clube. Tirone reclamou que o volante espera ganhar quase o dobro do que recebe atualmente para renovar seu vínculo e descarta fazer loucuras financeiras pelo jogador de 34 anos, mas acredita que o problema possa ser acertado. Afinal, o atleta deseja permanecer no Palmeiras e Luiz Felipe Scolari também quer mantê-lo na equipe. Uma reunião entre a diretoria e o empresário do jogador deve acontecer ainda nesta semana.

O descontentamento maior do presidente é mesmo com Valdivia. O chileno, que só deve estar recuperado da lesão na coxa daqui a três semanas, ainda não mostrou a que veio. Tirone, porém, não quer se indispor com a torcida ao negociar o meia e só espera que ele tenha mais comprometimento com o clube.

O time voltou aos treinos nesta segunda-feira e não mostrou o mesmo ânimo - e as mesmas brincadeiras - de antes. Felipão vai ter trabalho e precisará de muita conversa para levantar o astral do grupo após as eliminações no Estadual e na Copa do Brasil e as críticas do dirigente. O próprio treinador não gostou de ver seu nome citado na entrevista e, como sempre frisa, diz que o clube precisa de paz, sobretudo no âmbito político.

Nesta segunda, o lateral-direito Paulo Henrique, ex-Paraná, conheceu a Academia de Futebol, ao lado do vice Roberto Frizzo. Ele chega para ser reserva de Cicinho.

Contratações. 2 reforços já estão garantidos no clube: Maikon Leite e Paulo Henrique. Felipão quer mais um atacante e um zagueiro. A lista de dispensa pode ter Adriano "Michael Jackson", Luan e Danilo, já negociado com a equipe italiana da Udinese.

