Basílio: 'O Tolima nos deu uma lição'

SÃO PAULO - Basílio, o eterno herói da Fiel, aposta no Corinthians porque vê um elenco unido e dispostos a fazer história, como foi o time de 1977, que tirou o clube da fila de 23 anos. Veja seu depoimento ao Estado:

"Eu acho que o Corinthians tem grandes chances de ser campeão porque aprendeu muito desde a eliminação para o Tolima, em 2011. Desde aquele jogo, o time se uniu. Jogadores, a comissão técnica e os diretores fizeram uma espécie de pacto pelo Brasileiro e pela Libertadores. E conseguiram. Os jogadores são unidos também dentro de campo. Dou muito crédito para a defesa, o ponto forte do time. Ralf e Paulinho são abnegados que jogam para o time.

O grande desafio vai ser separar o lado emocional do racional. O que os torcedores fizeram no embarque - e no Japão - emocionou até os outros times, mas não pode entrar em campo. A parte tática exige concentração e disciplina. Eu sei como é difícil, mas os jogadores têm de fazer essa divisão.

O Corinthians é melhor, mas não pode se descuidar. O Chelsea, provável adversário, está criando um jeito de jogar mais leve e audacioso e possui um contra-ataque fatal."