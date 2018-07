Basquete do Brasil enfrenta EUA antes da Olimpíada As seleções brasileiras, masculina e feminina vão disputar amistosos contra os Estados Unidos durante a preparação para a disputa da Olimpíada de Londres. Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Basquete confirmou que as equipes vão enfrentar as seleções norte-americanas no dia 16 de julho.