Basquete fecha a lista e Brasil terá jogador da NBA no Pan

A comissão técnica da seleção brasileira masculina de basquete esperou o armador Raulzinho assinar contrato com o Utah Jazz, da NBA, para anunciar a convocação dos 12 atletas que vão aos Jogos Pan-Americanos. A franquia de Salt Lake City liberou o jogador para fazer parte do grupo que vai buscar o ouro em Toronto.

Assim, não foram necessários cortes, nem inclusões, uma vez que o grupo que treinava em São Paulo tinha 12 atletas convocados e dois convidados. Raulzinho já não vinha trabalhando com o elenco comandado por Ruben Magnano, porque havia sido chamado aos EUA pelo Jazz. Ele assinou contrato na quinta-feira à noite, quando também aconteceu o último treino da seleção no Sírio.

A seleção brasileira viaja já nesta sexta-feira, horas depois da CBB anunciar a convocação. Além de Raulzinho, de 23 anos, Magnano vai contar com outros dois jovens armadores: Rafael Luz, de 23, e Ricardo Fischer, de 24. O veterano Larry Taylor, de 34, entretanto, deve ser o titular.

O elenco, jovem, desfalcado dos demais brasileiros que atuam na NBA (Tiago Splitter, Nenê, Anderson Varejão, Leandrinho, Lucas Bebê e Bruno Caboclo), de Marquinhos e Marcelinho Huertas, conta também com o ala-armador Vitor Benite, o ala Leo Meindl, os alas-pivôs Marcus Toledo e Olivinha, e os pivôs Rafael Hettsheimeir, Rafael Mineiro, JP Batista e Augusto Lima.

"A preparação foi muito boa e a equipe trabalhou forte visando ao Pan. Treinamos duas vezes por dia e, na minha opinião, estamos no caminho certo. O grupo está bastante focado e com muita vontade de fazer uma boa competição", comenta Olivinha, estreante no Pan.

O Brasil estreia no Pan apenas no dia 21, terça-feira, contra Porto Rico. Depois, joga diante da Venezuela e um time dos Estados Unidos formado por universitários de segundo nível e um único jogador da NBA. Até a estreia, a seleção fará treinos e amistosos no Canadá. Até agora, o time não fez nenhum amistoso no ano.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS

Rafael Freire Luz, Armador - Rio Natura Monbus Obradoiro (ESP)

Raul Togni Neto, Armador - Utah Jazz (EUA)

Ricardo Fischer, Armador - Bauru

Larry James Taylor Júnior, Armador - Mogi das Cruzes

Vitor Alves Benite, Ala-Armador - Flamengo

Leonardo Simões Meindl, Ala - Franca Basquete

Marcus Vinicius Urban Toledo dos Reis, Ala-Pivô - Pinheiros

Carlos Alexandre Rodrigues do Nascimento “Olivinha”, Ala-Pivô - Flamengo

Rafael Hettsheimeir, Pivô - Bauru

Rafael Ferreira de Souza, Pivô - Limeira

João Paulo Lopes Batista, Pivô - Limoges (FRA)

Augusto Cesar de Lima Brito, Pivô - UCAM Murcia (ESP)