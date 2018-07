Basquete feminino crê em renovação no Sul-Americano

"Achei engraçado quando me disseram que eu era mais experiente da seleção. Eu sou muito nova e é a primeira vez que essa situação acontece. Tem muita cara nova aqui, mas todas estão demonstrando muita responsabilidade. Vamos juntar aqui o pouquinho de experiência de algumas, com a vontade de se doar ao máximo das novinhas. Assim como tive a oportunidade de conviver com jogadoras mais velhas e experientes do que eu, estou sempre disposta a passar um pouco dessa vivência para elas", comentou.

Outra das jovens jogadoras, mas com boa experiência pela seleção, Damiris chega ao Sul-Americano com a responsabilidade de ser um dos destaques da equipe, mesmo aos 20 anos. "É uma seleção bem nova, mas ainda assim mais velha do que eu. Eu a Joice somos as mais novas. Tudo na minha vida aconteceu muito rápido e quando fui convocada pela primeira vez para uma seleção adulta fiquei muito feliz. É o que muitas estão passando aqui hoje", lembrou.

O Brasil irá integrar o Grupo A desta edição do Sul-Americano. Depois de estrear contra o Chile nesta quarta-feira, o time brasileiro enfrentará o Peru na quinta, às 14h30 (de Brasília), mesmo horário do duelo de sexta contra a Colômbia.

Já o Grupo B da competição contará com Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, sendo que os quatro primeiros colocados do torneio irão garantir vaga na Copa América do México. Esta competição ocorrerá entre 23 a 28 de setembro e vai assegurar aos três melhores países da disputa um lugar no Mundial da Turquia, em 2014.