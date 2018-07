Basquete feminino perde segundo amistoso para Canadá

Se no primeiro amistoso, quinta-feira, o Canadá venceu por 64 a 43, dessa vez o Brasil mostrou uma certa evolução e impôs mais dificuldade, mas não foi o suficiente para sair com a vitória. A boa notícia ficou por conta de mais uma boa exibição de Patrícia, que, como na primeira partida, terminou como cestinha brasileira mesmo saindo do banco, ao anotar 17 pontos. Clarissa (14 pontos) e Taína Paixão (12) também se destacaram.

A série de amistosos diante do Canadá serve como preparação para a disputa do Campeonato Sul-Americano, que acontecerá no Equador entre os dias 14 e 18 de agosto. A seleção brasileira estreará no dia 14 diante da Venezuela. Na primeira fase, ainda terá pela frente Uruguai e Equador.